Askatasuna giornalisti Rai aggrediti | Inviati di FarWest minacciati lancio di sassi e attrezzatura distrutta

Durante un corteo di solidarietà al Centro Sociale Askatasuna, alcuni giornalisti della Rai sono stati aggrediti. Inviati di FarWest sono stati minacciati, colpiti da sassi e hanno visto le loro attrezzature distrutte. La scena si è fatta violenta e tesa, con manifestanti che hanno reagito contro i giornalisti mentre coprivano l’evento.

