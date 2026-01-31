Askatasuna giornalisti Rai aggrediti | Inviati di FarWest minacciati lancio di sassi e attrezzatura distrutta

31 gen 2026

Durante un corteo di solidarietà al Centro Sociale Askatasuna, alcuni giornalisti della Rai sono stati aggrediti. Inviati di FarWest sono stati minacciati, colpiti da sassi e hanno visto le loro attrezzature distrutte. La scena si è fatta violenta e tesa, con manifestanti che hanno reagito contro i giornalisti mentre coprivano l’evento.

Scontri al corteo in solidarietà al Centro Sociale Askatasuna. Aggredita anche una troupe del programma FarWest. La condanna della Rai.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

