Askatasuna giornalisti Rai aggrediti | Inviati di FarWest minacciati lancio di sassi e attrezzatura distrutta
Durante un corteo di solidarietà al Centro Sociale Askatasuna, alcuni giornalisti della Rai sono stati aggrediti. Inviati di FarWest sono stati minacciati, colpiti da sassi e hanno visto le loro attrezzature distrutte. La scena si è fatta violenta e tesa, con manifestanti che hanno reagito contro i giornalisti mentre coprivano l’evento.
Scontri al corteo in solidarietà al Centro Sociale Askatasuna. Aggredita anche una troupe del programma FarWest. La condanna della Rai.🔗 Leggi su Fanpage.it
Giornalisti Rai minacciati da agenti dell’ICE a Minneapolis: “Romperemo il finestrino e vi tireremo fuori dall’auto”
Due giornalisti Rai, Laura Cappon e Daniele Babbo, inviati a Minneapolis per il programma
Aggrediti due giornalisti di Ore 14 da tre spacciatori, Milo Infante: “Una situazione di degrado insostenibile”
Due giornalisti di Rai2 sono stati aggrediti a Milano da tre spacciatori.
Argomenti discussi: La troupe Rai fa un servizio sul marocchino ucciso, giornalisti aggrediti dai pusher.
Askatasuna aggredisce giornalisti della trasmissione Far West. Rai: Condanna con massima fermezzaDurante il caos di Torino provocato da disordini e violenze dei membri di Askatasuna sono stati aggrediti anche giornalisti Rai del Programma Far West. La Rai condanna con la massima fermezza la grav ... msn.com
Askatasuna, troupe Rai aggredita a Torino da antagonistiAggressione alla giornalista Bianca Leonardi e al suo film maker, entrambi lavorano per Far West ... adnkronos.com
Dieci tra anarchici e antagonisti sono stati fermati dopo gli scontri con la polizia davanti all'ex sede di Askatasuna a Torino. Due camionette della polizia sono state date alle fiamme e una troupe di giornalisti della Rai è stata aggredita da alcuni manifestanti. N - facebook.com facebook
Inaccettabile guerriglia urbana a #Torino. Bombe carta e aggressioni contro Forze dell’ordine e stampa non sono dissenso, ma violenza deliberata. Piena solidarietà agli agenti e ai giornalisti colpiti. Ora fermezza contro l'impunità: lo Stato non deve arretra x.com
