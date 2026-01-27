Aggrediti due giornalisti di Ore 14 da tre spacciatori Milo Infante | Una situazione di degrado insostenibile

Due giornalisti di Rai2 sono stati aggrediti a Milano da tre spacciatori. L’episodio è avvenuto durante una diretta del programma Ore 14, richiamando l’attenzione sulla crescente presenza di degrado e criminalità nelle aree urbane. Polizia e 118 sono intervenuti sul posto per gestire la situazione e garantire la sicurezza.

Due giornalisti di Ore 14, il programma di informazione di Rai2, sono stati aggrediti a Milano da tre spacciatori: sul posto sono intervenuti polizia e 118. Milo Infante condanna l'aggressione e il degrado "non più sostenibile".

