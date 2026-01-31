Askatasuna già 24 fogli di via e oltre 700 persone controllate | sequestrati bastoni chiavi inglesi coltelli

Questa mattina, prima ancora che il corteo di Askatasuna abbia preso il via, la polizia ha già effettuato controlli e identificazioni. Sono 24 i fogli di via firmati e oltre 700 le persone passate al setaccio. Durante i controlli, sono stati sequestrati bastoni, chiavi inglesi e coltelli. Dieci persone sono state portate in ufficio: tre arrivate dalla Francia, otto dall’autostrada Torino-Milano e due in treno da Genova. La situazione resta sotto stretta sorveglianza, mentre il corteo si appresta a partire

Il corteo di Askatasuna deve ancora iniziare e già una "retata": dieci persone, tre provenienti dalla Francia, 8 dall'autostrada Torino – Milano e due in treno da Genova sono state accompagnate in ufficio. Perché trovate in possesso di maschere antigas, passamontagna e oggetti contundenti. Una delle persone provenienti da Genova è stata trovata in possesso di una grossa chiave inglese e un coltello. Lo riporta La Presse. Per la manifestazione nazionale la Questura di Torino ha predisposto scrupolosi servizi di osservazione e di vigilanza connessi all'arrivo nel capoluogo torinese dei manifestanti; nonché vigilanze fisse e dinamiche nei confronti di obiettivi sensibili.

Nella capitale lombarda, le autorità hanno portato a termine un’operazione che ha coinvolto lo sgombero di nove abitazioni Aler e il controllo di oltre 700 persone.

