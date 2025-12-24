Ben 41272 persone identificate, 154 arresti, 87 daspo, 142 rimpatri e 507 persone denunciate. Sono soltanto alcuni dei numeri dell'attività della questura di Monza e Brianza nel 2025 che sta volgendo al termine.Droga sequestrata e daspoPiù di 44 le chiamate quotidiane al 112 di Monza e Brianza. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

© Monzatoday.it - Più di 40mila persone controllate, 155 arresti e oltre 700 patenti ritirate: i numeri della sicurezza a Monza

Leggi anche: Pugno di ferro sulle Groane. Identificate 278 persone. Arresti e patenti ritirate

Leggi anche: Sicurezza su tram e bus: in tre settimane 330 persone controllate, denunce e arresti

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Ancora una rapina a mano armata. Due persone armate di pistola sono entrati in un negozio di giocattoli a Reggio Calabria, 40mila euro il bottino - facebook.com facebook

Due persone si sono introdotte all'orario di ingresso dei dipendenti minacciandoli e facendosi consegnare l'incasso del giorno precedente x.com