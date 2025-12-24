Più di 40mila persone controllate 155 arresti e oltre 700 patenti ritirate | i numeri della sicurezza a Monza

Ben 41272 persone identificate, 154 arresti, 87 daspo, 142 rimpatri e 507 persone denunciate. Sono soltanto alcuni dei numeri dell'attività della questura di Monza e Brianza nel 2025 che sta volgendo al termine.Droga sequestrata e daspoPiù di 44 le chiamate quotidiane al 112 di Monza e Brianza. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

