Dopo due ore di corteo, la manifestazione per Askatasuna si è trasformata in un episodio di violenza. Gruppi di manifestanti hanno lanciato bombe carta, razzi e bottiglie contro gli agenti. La polizia ha risposto con controlli e alcuni agenti sono rimasti feriti. La situazione è degenerata quando alcuni hanno assaltato i blindati, uno dei quali è andato in fiamme. Quattro persone sono state arrestate, e almeno 70 persone sono rimaste ferite durante gli scontri. La protesta si è conclusa con un clima teso e ancora sotto shock.

Dopo due ore di corteo, la manifestazione per Askatasuna è arrivata nei pressi dell'ex struttura occupata dal centro sociale, sgomberata lo scorso dicembre per ragioni di sicurezza. Lo schieramento di mezzi e uomini delle forze dell'ordine è imponente, così come il corteo che secondo i numeri ufficiali si avvicina alle 15mila presenze. L'obiettivo dichiarato fin da quando la manifestazione è stata organizzata è quello di raggiungere corso Regina Margherita dove sorge l'ex struttura occupata. Il corteo si è svolto relativamente in maniera tranquilla per quasi la totalità della sua durata, ma verso le 17. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Askatasuna, è scontro: bombe carta, razzi e bottiglie contro gli agenti, quattro arresti. Assalto ai blindati: uno in fiamme. Almeno 70 feriti

Approfondimenti su Askatasuna Scontro

La protesta di oggi si è accesa quando alcuni manifestanti hanno cominciato a lanciare bombe carta e bottiglie contro le forze dell’ordine.

La manifestazione per Askatasuna si è conclusa con tafferugli tra manifestanti e polizia.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Askatasuna Scontro

Argomenti discussi: Verissimo, sabato 31 gennaio: gli ospiti e le interviste di oggi; Movida violenta nel Licatese: cinque DASPO Willy a minorenni dopo una rissa in piazza; Askatasuna, manuale e kit della violenza: a Torino ci si prepara all'inferno | Libero Quotidiano.it; Askatasuna il kit per la guerriglia in piazza Zangrillo | Tutorial social intollerabili.

Askatasuna, è scontro: bombe carta, razzi e bottiglie contro gli agenti, quattro arresti. Assalto ai blindati: uno in fiamme. Almeno 70 feritiMascherati e incappucciati, gli antagonisti sono andati allo scontro con le forze dell'ordine poco prima di raggiungere l'ex struttura occupata. Idranti in azione ... msn.com

Torino, scontri durante il corteo per Askatasuna: lanciate bombe carta, la polizia risponde con i lacrimogeniLa tensione è salita dopo che una parte dei manifestanti sono entrati in corso Regina dove c’era la sede del centro sociale ... quotidiano.net

Torino, è scontro totale sulla piazza: Askatasuna sfida la Prefettura e conferma tre cortei per la manifestazione di sabato x.com

#Torino Scontri al corteo per lo sgombero del centro sociale #Askatasuna. Bombe carte, in fiamme blindato della polizia. Due manifestanti portati via dagli agenti. Aggressione di gruppi antagonisti, incappucciati, ad una troupe del programma #FarWest. Fer - facebook.com facebook