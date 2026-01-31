Askatasuna è scontro | bombe carta e bottiglie contro gli agenti Assalto ai blindati

La protesta di oggi si è accesa quando alcuni manifestanti hanno cominciato a lanciare bombe carta e bottiglie contro le forze dell’ordine. Dopo due ore di corteo, i manifestanti sono arrivati vicino all’ex centro sociale, sgomberato lo scorso dicembre. La tensione è salita subito, e gli agenti hanno risposto con cariche e mezzi blindati. La situazione rimane molto calda.

Dopo due ore di corteo, la manifestazione per Askatasuna è arrivata nei pressi dell'ex struttura occupata dal centro sociale, sgomberata lo scorso dicembre per ragioni di sicurezza. Lo schieramento di mezzi e uomini delle forze dell'ordine è imponente, così come il corteo che secondo i numeri ufficiali si avvicina alle 15mila presenze. L'obiettivo dichiarato fin da quando la manifestazione è stata organizzata è quello di raggiungere corso Regina Margherita dove sorge l'ex struttura occupata. Il corteo si è svolto relativamente in maniera tranquilla per quasi la totalità della sua durata, ma verso le 17. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Askatasuna, è scontro: bombe carta e bottiglie contro gli agenti. Assalto ai blindati Approfondimenti su Askatasuna Manifestazione Askatasuna, è scontro: bombe carta e bottiglie contro gli agenti La manifestazione per Askatasuna si è conclusa con tafferugli tra manifestanti e polizia. Mazze, bottiglie e bombe carta a Bologna: la guerriglia pro Pal contro il Maccabi Tel Aviv. Usati gli idranti Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Askatasuna Manifestazione Argomenti discussi: Askatasuna il kit per la guerriglia in piazza Zangrillo | Tutorial social intollerabili. Askatasuna, è scontro: bombe carta e bottiglie contro gli agentiMascherati e incappucciati, gli antagonisti sono andati allo scontro con le forze dell'ordine poco prima di raggiungere l'ex struttura occupata. Idranti in azione ... msn.com Corteo Askatasuna a Torino, manifestanti lanciano bombe carta: la polizia risponde coi lacrimogeniOggi i percorsi dei tre diversi spezzoni della manifestazione nazionale contro lo sgombero di Askatasuna, in programma a Torino, dovrebbero confluire tutti in un unico corteo nei dintorni ... ilgazzettino.it Niente caschi, maschere, mascherine, fumogeni ed esplosivi. E neanche bottiglie e lattine, di cui sarà vietata la vendita da asporto. Guai a deviare dal percorso, soprattutto per raggiungere Askatasuna o altri obiettivi. Se no sarà inevitabile lo scontro con i mille - facebook.com facebook Torino, è scontro totale sulla piazza: Askatasuna sfida la Prefettura e conferma tre cortei per la manifestazione di sabato x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.