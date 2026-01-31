Ashton Kutcher ha smontato le voci secondo cui lui e Mila Kunis non si farebbero la doccia. L’attore americano di 47 anni ha detto che si trattava della cosa più assurda di sempre. Non ha nascosto la sua incredulità nel leggere quella storia, definendola completamente falsa.

Tutto era partito da alcune dichiarazioni della coppia sulle abitudini familiari legate alla doccia: in un'intervista rilasciata al podcast Armchair Expert di Dax Shepard in quell'anno, Mila Kunis aveva affermato di non essere cresciuta con l'abitudine di farsi la doccia ogni giorno. Dal canto suo, Kutcher aveva scherzato, spiegando di lavarsi ogni giorno «parti intime, e nient’altro». Da cui il tormentone e la conclusione degli ascoltatori: la power couple di Hollywood non si farebbe la doccia. Una voce che ha resistito nel tempo. Tanto che oggi, a distanza di anni, l'attore americano Ashton Kutcher, classe 1978, ha deciso di fare chiarezza. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Ashton Kutcher torna sulle voci secondo cui lui e la moglie Mila Kunis non si farebbero la doccia

Recentemente si è diffusa nuovamente una voce infondata su Ashton Kutcher e Mila Kunis, secondo cui non si farebbero regolarmente la doccia.

Ashton Kutcher ha recentemente commentato le voci infondate riguardanti la sua igiene personale, emerse nel 2021 a seguito di un podcast con Mila Kunis.

