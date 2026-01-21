Ashton Kutcher e il gossip più assurdo su di lui e Mila Kunis | Ovviamente non è così

Ashton Kutcher ha recentemente commentato le voci infondate riguardanti la sua igiene personale, emerse nel 2021 a seguito di un podcast con Mila Kunis. L’attore ha chiarito la situazione, sottolineando come tali rumors siano totalmente infondati. Questa riflessione si inserisce nel contesto di un dialogo più ampio sulla diffusione di false informazioni e sull’importanza di verificare le fonti prima di credere a certe notizie.

L'attore è tornato sulla bufera mediatica che lo aveva investito insieme alla moglie e collega quando in un podcast si faceva riferimento al numero di docce che i due effettuano nel quotidiano Ashton Kutcher è tornato a parlare delle voci infamanti sulla sua igiene personale dopo che queste avevano cominciato a circolare nel 2021 dopo un podcast in cui appariva insieme alla moglie Mila Kunis. Dopo che Kutcher e Kunis avevano suscitato scalpore ammettendo le abitudini della loro famiglia in fatto di doccia (o la loro presunta mancanza) l'attore ha chiarito la situazione in una nuova intervista alla rivista PEOPLE. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Ashton Kutcher mette fine al gossip più assurdo su di lui e Mila Kunis: “Ovviamente faccio la doccia”Recentemente si è diffusa nuovamente una voce infondata su Ashton Kutcher e Mila Kunis, secondo cui non si farebbero regolarmente la doccia.

Ashton Kutcher, Mila Kunis e tutte le coppie sul red carpet dei Golden Globes 2026Le coppie sul red carpet dei Golden Globes 2026, come Ashton Kutcher e Mila Kunis, hanno condiviso momenti di eleganza e complicità.

Argomenti discussi: Ashton Kutcher, Mila Kunis e tutte le coppie sul red carpet dei Golden Globes 2026; Ashton Kutcher sull'ex moglie Demi Moore: Sono così orgoglioso di lei; Ashton Kutcher: Con The Beauty ho ritrovato me stesso: grazie a mio fratello gemello so chi sono; Ashton Kutcher, 'il prezzo da pagare per essere belli e sempre giovani'.

The Beauty: Ashton Kutcher racconta la vera bellezza e si apre sulla malattia del fratelloAshton Kutcher racconta il legame con il fratello gemello e riflette sul tema della bellezza, al centro della serie The Beauty. tag24.it

Mio fratello gemello è nato con una paralisi cerebrale e a 12 anni ha subito il trapianto di cuore. È stato lui a farmi accettare il mio corpo: così Ashton KutcherL'attore si racconta durante la presentazione di The Beauty, la nuova serie tv di Ryan Murphy in arrivo su Disney+ ... ilfattoquotidiano.it

Ashton Kutcher e il cast di The Beauty a Roma: «Viviamo in un mondo ossessionato dalla perfezione» - facebook.com facebook

Even Peters e Ashton Kutcher nella mia città, ed io ovviamente fuori città. QUESTA È SFIGA #TheBeauty x.com