Recentemente si è diffusa nuovamente una voce infondata su Ashton Kutcher e Mila Kunis, secondo cui non si farebbero regolarmente la doccia. L’attore ha voluto chiarire la questione, affermando con semplicità e chiarezza che, ovviamente, si dedica alle pratiche igieniche quotidiane. Questa dichiarazione mette fine a un gossip privo di fondamento e sottolinea l’importanza di verificare le fonti prima di diffondere indiscrezioni.

Negli ultimi giorni è tornata a circolare una delle voci più curiose e longeve legate a Hollywood: quella secondo cui Ashton Kutcher e Mila Kunis non farebbero regolarmente la doccia. Un rumor nato nel 2021 dopo alcune dichiarazioni ironiche rilasciate dalla coppia in un podcast e diventato, nel tempo, una sorta di leggenda. A distanza di anni, Kutcher ha deciso di chiarire definitivamente la questione. In una nuova intervista a People, rilasciata durante la promozione della serie The Beauty, l’attore ha raccontato come quelle frasi siano state completamente travisate. “ È stata la cosa più folle di sempre ”, ha detto, ricordando come tutto abbia avuto origine da una battuta fatta durante una puntata del podcast Armchair Expert di Dax Shepard. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

Ashton Kutcher mette fine al gossip più assurdo su di lui e Mila Kunis: "Ovviamente faccio la doccia"

