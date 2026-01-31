Arriva ’Il cuoco dei presidenti’ Doppio incontro con Pietro Catzola

Arriva ‘Il cuoco dei presidenti’. Pietro Catzola apre due giorni di incontri, il primo il 5 febbraio al Polo culturale Beniamino Gigli, il secondo il 6 febbraio per gli studenti dell’IIS Carlo Urbani. Catzola sarà protagonista di un confronto diretto con il pubblico, che potrà scoprire i segreti della sua professione e le sue esperienze al fianco di figure importanti. Due giornate intense, pensate per chi vuole conoscere da vicino il mondo della cucina e le storie di chi lavora dietro le quinte dei grandi eventi.

Un doppio incontro davvero stimolante, quello in programma il 5 febbraio al Polo culturale Beniamino Gigli e il 6 febbraio, riservato agli studenti dell’IIS Carlo Urbani. A Porto Sant’Elpidio arriverà Pietro Catzola, per presentare il libro “ Il cuoco dei presidenti – Vita e ricette di un marinaio al Quirinale ”, edito da Solferino. L’iniziativa è promossa dall’assessorato alla cultura, l’incontro sarà moderato dalla consigliera Gioia Di Ridolfo. Catzola arriverà al Gigli giovedì prossimo alle ore 21, mentre la mattina di venerdì 6 febbraio sarà ospite dell’istituto Urbani, per un incontro con gli studenti dell’indirizzo Servizi per l’enogastronomia e ospitalità alberghiera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Approfondimenti su Il cuoco dei presidenti

