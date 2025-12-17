Al Teatro del Lido sabato 20 dicembre arriva Several Love’s Requests di e con Pietro Angelini e Pietro Turano

Sabato 20 dicembre alle ore 19 al Teatro del Lido va in scena Several Love’s Requests, un’indagine performativa sul desiderio maschile creata da Pietro Angelini e Pietro Turano. Lo spettacolo esplora le dinamiche delle videochat online, offrendo una riflessione sulla comunicazione e le emozioni nell’era digitale. L’evento è prodotto da 369gradi.

SEVERAL LOVE'S REQUESTS ideazione Pietro Angelini di e con Pietro Angelini e Pietro Turano produzione 369gradi sabato 20 dicembre ore 19 Teatro del Lido Al Teatro del Lido sabato 20 dicembre ore 19 arriva Several Love's Requests di e con Pietro Angelini e Pietro Turano, un'indagine performativa sul desiderio maschile nata dall'attraversamento delle videochat online. Slanci, sfoghi, paure e segreti confidati a mezza bocca fra estranei, tradiscono le svariate richieste d'amore da cui emerge l'incosciente bisogno di uno spazio di confronto intimo tra maschi. Solitudine, desiderio, corpo e immaterialità, dialogo e confessione, identità e segreti si mescolano in scena.

