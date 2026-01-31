La polizia locale di Castelfranco, in provincia di Modena, si prepara a usare il nuovo strumento chiamato Bolawrap. Si tratta di un dispositivo che permette di immobilizzare una persona a distanza, senza usare la forza fisica. Gli agenti lanceranno un cordino ad alta resistenza che avvolge gli arti e blocca i movimenti. È una novità che potrebbe cambiare il modo di intervenire in situazioni delicate, riducendo il rischio di escalation violente. La città si distingue così come una delle prime in regione a dotarsi di questa tecnologia.

Castelfranco (Modena), 31 gennaio 2026 – Tra le città di medie dimensioni, Castelfranco è capofila in regione nel dotare i propri agenti dei ’bolawrap’, strumento progettato per immobilizzare temporaneamente una persona a distanza, attraverso il lancio di un cordino ad alta resistenza che avvolge gli arti, riducendo la capacità di movimento senza ricorrere all’uso della forza fisica diretta. Daniela Ruggi news, sono della ragazza scomparsa le ossa ritrovate. “Mamma e sorella sconvolte, nessuno ci ha detto nulla” "Bolawrap”: tecnologia già utilizzata in diversi contesti nazionali e internazionali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Arriva il Bolawrap alla polizia locale: cos'è lo strumento che immobilizza senza scossa

Approfondimenti su Castelfranco Polizia

Gli agenti della Polizia Locale di Castelfranco Emilia inizieranno a usare i Bolawrap.

L’Unione Europea si prepara a rispondere alle recenti minacce di Emmanuel Macron nei confronti di Donald Trump, introducendo uno strumento anti-coercizione.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Dal Far West a Castelfranco: arriva il "Lazo Hi-Tech"! Dimenticate i duelli al sole e le vecchie corde di canapa. A Castelfranco Emilia, la sicurezza fa un salto nel futuro, ma con un pizzico di stile "cowboy" moderno. La Polizia Locale ha infatti ricevuto una facebook