Arriva il Bolawrap alla polizia locale | cos' è lo strumento che immobilizza senza scossa

La polizia locale di Castelfranco, in provincia di Modena, si prepara a usare il nuovo strumento chiamato Bolawrap. Si tratta di un dispositivo che permette di immobilizzare una persona a distanza, senza usare la forza fisica. Gli agenti lanceranno un cordino ad alta resistenza che avvolge gli arti e blocca i movimenti. È una novità che potrebbe cambiare il modo di intervenire in situazioni delicate, riducendo il rischio di escalation violente. La città si distingue così come una delle prime in regione a dotarsi di questa tecnologia.

Castelfranco (Modena), 31 gennaio 2026 – Tra le città di medie dimensioni, Castelfranco è capofila in regione nel dotare i propri agenti dei 'bolawrap', strumento progettato per immobilizzare temporaneamente una persona a distanza, attraverso il lancio di un cordino ad alta resistenza che avvolge gli arti, riducendo la capacità di movimento senza ricorrere all'uso della forza fisica diretta.

