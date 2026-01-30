Anche gli agenti della Polizia Locale di Castelfranco avranno in dotazione le Bolawrap

Gli agenti della Polizia Locale di Castelfranco Emilia inizieranno a usare i Bolawrap. La città si posizione tra le prime in regione a dotare il personale di questo strumento, che permette di immobilizzare una persona a distanza con un lancio di cordino ad alta tecnologia. Dopo Piacenza e Modena, Castelfranco diventa il terzo comune di medie dimensioni a adottare questa novità.

Si tratta di una tecnologia già utilizzata in diversi contesti nazionali e internazionali, pensata per gestire situazioni critiche, soggetti agitati o potenzialmente pericolosi, garantendo il massimo livello di sicurezza possibile tanto per gli operatori quanto per chi deve essere immobilizzato. I dispositivi non sostituiscono le altre dotazioni degli agenti della locale, ma, piuttosto, le qualificano ulteriormente; gli agenti in possesso di Bolawrap sono stati formati appositamente. "La sicurezza dei cittadini e la tutela degli Agenti di Polizia Locale sono una priorità assoluta per questa Amministrazione - dichiara il sindaco di Castelfranco Emilia, Giovanni Gargano -.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Approfondimenti su Castelfranco Emilia

Il 17 dicembre, al comando della polizia locale di Verona, si è tenuta la tradizionale cerimonia di scambio degli auguri natalizi.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Castelfranco Emilia

Argomenti discussi: Milano - Cortina, anche gli agenti dell'Ice alle Olimpiadi: Si occuperanno della sicurezza della delegazione Usa. Sala: Non li voglio in Italia; Polizia locale in festa per San Sebastiano: riconoscimenti anche a sei agenti di Verbania; Tutto quello che si sa sugli agenti Ice in Italia: ci saranno, ma non sulle strade; Giornata regionale polizia locale, premiati tre agenti di Limbiate: chi sono e perché.

Milano - Cortina, anche gli agenti dell'Ice alle Olimpiadi: «Si occuperanno della sicurezza della delegazione Usa». Sala: «Non li voglio in Italia»La conferma da fonti dell'ambasciata Usa. Valditara: «L'Ice non sarà presente in quanto tale». Fontana: «Faranno da guardia del corpo a Vance e Rubio», poi la retromarcia. Il Pd presenta un'interrogaz ... milano.corriere.it

Crans Montana, dopo metà febbraio poliziotti italiani nella discoteca dell'incendio. I Moretti indagati anche da RomaOk alla rogatoria chiesta alla Procura di Sion, vertice fra due settimane con i pm italiani. Gli agenti in Svizzera, con i colleghi elvetici, potranno fare copie di tutti i documenti dell'inchiesta e ... roma.corriere.it

Guerra alle discariche abusive: la Polizia Locale di Agrigento trascina i responsabili in Procura - facebook.com facebook

#FocusAttiAnac: il Comandante della Polizia locale non può fare anche il dirigente dell’Avvocatura. Il Parere di #AnacNazionale: x.com