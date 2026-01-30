Nei negozi in pieno giorno armati di coltelli e machete Cinque arresti per tentato omicidio a Bologna

Quattro uomini e una donna sono stati fermati dalla polizia di Bologna, accusati di aver aggredito un giovane tunisino di 20 anni. L’episodio è avvenuto il 10 gennaio scorso, ma solo oggi sono stati arrestati durante un’operazione che ha coinvolto diversi agenti. Secondo le prime ricostruzioni, gli aggressori sono entrati in un negozio armati di coltelli e machete, tentando di ferire il ragazzo. Le indagini sono ancora in corso, ma le accuse di tentato omicidio sono pesanti.

Bologna, 30 gennaio 2026 – Cinque gli arresti per l'aggressione del 10 gennaio scorso ai danni di un 20enne tunisino. L'accusa è di tentato omicidio. Poi la svolta delle indagini: l'agguato sembrerebbe essere legato a spedizione punitiva per questioni di spaccio tra due opposte fazioni. La prima di dieci persone che orbita nella zona della Montagnola. La seconda nel quartiere universitario. Il gruppo di dieci persone si è mosso sabato 10, intorno alle 17.30. Con l'aiuto delle telecamere di sorveglianza, dei filmati e dei testimoni, i carabinieri hanno ricostruito il percorso compiuto dagli aggressori.

