Arrestato in flagranza primario dell' ospedale Sant' Eugenio di Roma | ha intascato una tangente da un imprenditore 

8 dic 2025

Il direttore di Nefrologia Roberto Palumbo accusato di aver intascato una tangente da un imprenditore, Maurizio Terra, anche lui arrestato. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Arrestato in flagranza primario dell'ospedale Sant'Eugenio di Roma: ha intascato una tangente da un imprenditore 

arrestato flagranza primario ospedaleCorruzione: arrestato Roberto Palumbo, primario dell’ospedale Sant’Eugenio di Roma. “Intascava mazzetta da imprenditore” - Il nefrologo è stato portato in carcere, l’imprenditore è finito ai domiciliari. Lo riporta msn.com

arrestato flagranza primario ospedaleArrestato primario del Sant’Eugenio di Roma: preso in flagranza mentre riceveva una mazzetta da 3 mila euro - L’episodio potrebbe far parte di un più ampio giro di tangenti legate alle dimissioni dei pazienti, che venivano poi indirizzati verso strutture sanitarie private ... Come scrive dire.it

arrestato flagranza primario ospedaleArrestato in flagranza primario dell’ospedale Sant’Eugenio di Roma: intasca tangente da un imprenditore - Il caso che ha coinvolto un noto dirigente sanitario ha scosso l’ambiente ospedaliero, portando alla luce una vicenda che gli investigatori seguivano da tempo. thesocialpost.it scrive

