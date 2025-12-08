Arrestato in flagranza primario dell' ospedale Sant' Eugenio di Roma | ha intascato una tangente da un imprenditore
Il direttore di Nefrologia Roberto Palumbo accusato di aver intascato una tangente da un imprenditore, Maurizio Terra, anche lui arrestato. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Leggi anche questi approfondimenti
Furto da 10.000 euro in un cantiere, arrestato in flagranza a Bologna
I clienti incastrano lo spacciatore, arrestato in flagranza dai carabinieri
Crotone, 21enne minaccia l’ex compagna nell’androne: arrestato in flagranza, scatta il Codice Rosso
Arrestato in flagranza il primario del reparto di Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale Sant’Eugenio di Roma, Roberto Palumbo. Ipotesi corruzione. Avrebbe intascato una mazzetta da un imprenditore. - facebook.com Vai su Facebook
Arrestato in flagranza primario del Sant’Eugenio di Roma: “Ha intascato tangente da un imprenditore” Vai su X
Corruzione: arrestato Roberto Palumbo, primario dell’ospedale Sant’Eugenio di Roma. “Intascava mazzetta da imprenditore” - Il nefrologo è stato portato in carcere, l’imprenditore è finito ai domiciliari. Lo riporta msn.com
Arrestato primario del Sant’Eugenio di Roma: preso in flagranza mentre riceveva una mazzetta da 3 mila euro - L’episodio potrebbe far parte di un più ampio giro di tangenti legate alle dimissioni dei pazienti, che venivano poi indirizzati verso strutture sanitarie private ... Come scrive dire.it
Arrestato in flagranza primario dell’ospedale Sant’Eugenio di Roma: intasca tangente da un imprenditore - Il caso che ha coinvolto un noto dirigente sanitario ha scosso l’ambiente ospedaliero, portando alla luce una vicenda che gli investigatori seguivano da tempo. thesocialpost.it scrive