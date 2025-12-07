Roma primario arrestato per una presunta tangente di 3mila euro da imprenditore
Le indagini riguardano un presunto sistema di pagamenti illeciti connesso alla gestione dei pazienti dimessi dopo la dialisi, che sarebbero stati successivamente indirizzati verso strutture private. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
