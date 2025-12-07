Roma primario arrestato per una presunta tangente di 3mila euro da imprenditore

7 dic 2025

Le indagini riguardano un presunto sistema di pagamenti illeciti connesso alla gestione dei pazienti dimessi dopo la dialisi, che sarebbero stati successivamente indirizzati verso strutture private. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

