Oggi si parla di una donna che ha dedicato la sua vita all’impegno sociale e politico. Elly Schlein, nata in Argentina, ha fatto della sua esperienza personale un motore per aiutare gli altri. La sua storia e il suo lavoro quotidiano dimostrano come si possa fare la differenza, mettendo sempre al primo posto il bene della comunità.

Oggi, “ci lascia una donna che ha trasformato la propria esperienza in impegno sociale e politico al servizio di tutta la comunità.” Con queste parole, la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha ricordato la figura di Ileana Argentin, una donna che ha dedicato la sua vita alla lotta per i diritti e per l’inclusione, fino all’ultimo giorno, senza risparmio. Un Esempio di Impegno Sociale. Schlein ha proseguito esprimendo la sua gratitudine per la passione e la determinazione con cui Argentin ha contribuito a far sì che le istituzioni si facessero carico delle persone più fragili, impegnandosi attivamente per la costruzione di una società più giusta. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Argentin: Schlein, ha trasformato propria esperienza in impegno sociale e politico

