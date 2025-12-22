Omnia Rerum al via la scuola di impegno sociale e politico | l’incontro sabato a Giugliano

Sabato a Giugliano si terrà il primo incontro della scuola di impegno sociale e politico “Omnia Rerum”. L'iniziativa mira a promuovere un approfondimento sui temi civici e sulla partecipazione attiva alla vita pubblica, offrendo uno spazio di confronto e formazione. L'evento rappresenta un'occasione per condividere idee e riflessioni su come contribuire al miglioramento della società.

