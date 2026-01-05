Il commiato a Ivonne Trebbi | Ha trasformato la memoria in un impegno quotidiano

Ivonne Trebbi, staffetta partigiana scomparsa a 97 anni, è stata ricordata ieri a Saronno durante il suo commiato. La sala ha accolto numerosi familiari, amici e autorità, testimoniando il rispetto e l’affetto per una donna che ha dedicato la propria vita alla memoria storica e all’impegno civico. Il suo esempio rimarrà un punto di riferimento per la comunità locale e non solo.

SARONNO (Varese) La sala del commiato ieri pomeriggio ha faticato a contenere le tante persone e le autorità intervenute per l'ultimo saluto a Ivonne Trebbi, staffetta partigiana scomparsa venerdì a 97 anni. Una partecipazione ampia e sentita, testimoniata dai numerosi labari delle sezioni Anpi e dalla presenza delle istituzioni, dalla sindaca Ilaria Pagani al sindaco di Varese Davide Galimberti, al consigliere regionale Samuele Astuti. Ad aprire il momento di ricordo è stato il presidente di Anpi Saronno Claudio Castiglioni, che ha sottolineato come Ivonne Trebbi sia stata "una testimonianza vivente della Resistenza, capace di trasformare la memoria in impegno quotidiano", ricordando la sua scelta, da giovanissima, "di non restare indifferente e di assumersi una responsabilità che l'ha accompagnata per tutta la vita".

