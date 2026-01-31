Argentin | Braga ' donna straordinaria vicini ai suoi cari'
È morta Ileana Argentin, una donna che ha lasciato un segno profondo in chi la conosceva. La ricordano come una persona capace, coraggiosa e vicina ai suoi cari. La sua scomparsa ha colpito molti e ha aperto un vuoto tra amici e familiari.
31 gen. Roma, (Adnkronos) - "Ci ha lasciato Ileana Argentin, donna straordinaria, capace e coraggiosa. Ha portato nelle istituzioni temi e progetti importanti per troppo tempo trascurati. Ci ha insegnato a farci carico e ad avere cura delle diversità. Ci mancherà il suo sorriso e la sua forza. A nome mio e del Gruppo del Pd alla Camera, un abbraccio ai suoi cari". Così Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera.
