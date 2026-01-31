Argentin | Braga ' donna straordinaria vicini ai suoi cari'

È morta Ileana Argentin, una donna che ha lasciato un segno profondo in chi la conosceva. La ricordano come una persona capace, coraggiosa e vicina ai suoi cari. La sua scomparsa ha colpito molti e ha aperto un vuoto tra amici e familiari.

31 gen. Roma, (Adnkronos) - "Ci ha lasciato Ileana Argentin, donna straordinaria, capace e coraggiosa. Ha portato nelle istituzioni temi e progetti importanti per troppo tempo trascurati. Ci ha insegnato a farci carico e ad avere cura delle diversità. Ci mancherà il suo sorriso e la sua forza. A nome mio e del Gruppo del Pd alla Camera, un abbraccio ai suoi cari". Così Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera. Protesta contro Ice al Colosseo: ci mancava la cesura tra compagni e maranza. VIDEO . 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Argentin: Braga, 'donna straordinaria, vicini ai suoi cari' Approfondimenti su Ileana Argentin Morta Ileana Argentin, ex parlamentare Pd. il cordoglio dem: “Donna straordinaria” È morta all’età di 62 anni l’ex parlamentare e assessora capitolina del Pd Ileana Argentin. Venezuela, l'abbraccio di Biagio Pilieri ai suoi cari dopo la liberazione Biagio Pilieri, figura dell’opposizione venezuelana e partecipante alla campagna presidenziale del 2024 di María Corina Machado, ha recentemente ritrovato la libertà. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Ileana Argentin Pd, è morta Ileana Argentin. Il cordoglio dem: Donna straordinariaL’ex deputata aveva 62 anni ... msn.com Morta Ileana Argentin, ex parlamentare Pd. Il cordoglio dem: Donna straordinariaÈ morta all’età di 62 anni l’ex parlamentare e assessora capitolina del Pd Ileana ... msn.com LO SPORTING BRAGA SI DIVERTE Lo Sporting Braga è decisamente di buon umore In pochi giorni ha prima battuto il Nottingham Forest in coppa, restando in corsa per la qualificazione diretta agli ottavi di Europa League E poi ha calato un secco 5-0 sull’Alv - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.