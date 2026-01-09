Venezuela l' abbraccio di Biagio Pilieri ai suoi cari dopo la liberazione

Biagio Pilieri, figura dell’opposizione venezuelana e partecipante alla campagna presidenziale del 2024 di María Corina Machado, ha recentemente ritrovato la libertà. Dopo un periodo di detenzione, Pilieri ha potuto riabbracciare i propri cari, segnando un momento importante nel contesto politico e sociale del Venezuela. Questa liberazione rappresenta un passo significativo nel panorama delle libertà civili nel paese sudamericano.

Momento di grande emozione per i primi prigionieri liberati in Venezuela. Biagio Pilieri, esponente dell’opposizione che aveva fatto parte della campagna presidenziale nel 2024 del premio Nobel per la pace María Corina Machado, ha finalmente potuto riabbracciare i suoi cari. È stato rilasciato anche Enrique Marquez, ex funzionario elettorale e candidato alle elezioni presidenziali del 2024. I video pubblicati sui social dal ‘Comité por la Libertad de los Presos Políticos’, mostrano Márquez e Pilieri che abbracciano i loro affetti nelle strade fuori dalla prigione. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Venezuela, l'abbraccio di Biagio Pilieri ai suoi cari dopo la liberazione Leggi anche: Il Venezuela libera nella notte Biagio Pilieri: attesa per la scarcerazione di Burlò e Trentin Leggi anche: Chi è Biagio Pilieri, il giornalista italiano scarcerato in Venezuela Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Venezuela: liberato nella notte un'altro italiano, Biagio Pilieri. Le prime immagini; Biagio Pilieri chi è il giornalista e politico liberato in Venezuela insieme a Enrique Marquez, ex candidato …; Libero Biagio Pilieri: il giornalista italo-venezuelano esce dall'Helicoide; VIDEO: Venezuela, liberato Biagio Pilieri: l'abbraccio con i familiari. Venezuela, liberato Biagio Pilieri: l'abbraccio con i familiari - Dopo oltre sedici mesi di detenzione a Caracas, Biagio Pilieri è tornato in libertà e ha potuto riabbracciare i suoi familiari all’uscita dal carcere dell’Elicoide. ilgiornale.it

Venezuela: liberato nella notte il giornalista Biagio Pilieri. Le prime immagini - Attesa per Alberto Trentini e Mario Burlò. tg.la7.it

Chi è Biagio Pilieri, il giornalista e politico italo-venezuelano liberato nella notte dopo 16 mesi di detenzione a Caracas: “È tutto finito ora” - venezuelano è stato rilasciato dal carcere di Caracas ... ilfattoquotidiano.it

Le immagini della liberazione dell'italo-venezuelano Biagio Pilieri, l'abbraccio con i familiari. Con lui rilasciato Enrique Marquez, l'ex candidato dell'opposizione venezuelana #ANSA x.com

