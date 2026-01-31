La polizia di Rieti ha arrestato una coppia accusata di aver truffato un’anziana ad Arezzo. La donna, insieme a un uomo, aveva raggirato una signora in provincia, facendosi consegnare soldi con una scusa falsa. La questura di Arezzo aveva diffuso un appello per trovare un’auto Fiat 500 usata dai truffatori. Gli agenti sono riusciti a rintracciare e fermare i sospettati a Rieti, mettendo fine a questa serie di episodi che aveva creato paura tra gli anziani della zona.

ROMA – Nuovo episodio di truffe agli anziani ad Arezzo. Una coppia è stata arrestata in provincia di Rieti. La questura di Arezzo ha diramato nei giorni scorsi una nota di ricerca di un’auto Fiat 500 i cui occupanti, un uomo e una donna, avevano truffato un’anziana donna. La vittima aveva ricevuto una telefonata con voce femminile che, spacciandosi per la figlia, diceva di essere trattenuta in una caserma dei carabinieri a causa di multe non pagate e che l’unico modo per non finire in prigione era quello di provvedere al pagamento di una somma in denaro o in preziosi. La donna, presa dal panico, ricevuta una seconda telefonata da un sedicente carabiniere, aveva preparato tutti i monili d’oro in suo possesso, per poi consegnarli al finto carabiniere che di lì a poco si era presentato presso la sua abitazione. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Arezzo, anziana truffata: la polizia arresta coppia a Rieti

Approfondimenti su Arezzo Truffe

La Polizia di Stato di Arezzo ha arrestato due persone provenienti dalla provincia di Napoli, accusate di aver truffato un’anziana in condizione di vulnerabilità.

La Polizia di Stato di Arezzo ha arrestato una coppia accusata di aver messo a segno una truffa ai danni di un’anziana.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Arezzo Truffe

Argomenti discussi: Anziana truffata da finti carabinieri. La polizia arresta due persone; Arezzo, anziana truffata da finti carabinieri: due arresti; Paghi le multe o suo nipote finisce in carcere. Anziana truffata in pieno centro, arrestati due partenopei; Truffa in trasferta ad Arezzo: due napoletani in manette.

Anziana truffata e derubata. Recuperati oro e contantiDue uomini, finti carabinieri, hanno raggirato una signora del centro storico. Grazie a una segnalazione, la polizia ha recuperato il bottino e li ha arrestati. msn.com

Finge di essere la figlia per truffare anziana, colluttazione in casa poi la polizia arresta falso appuntato e la complice: recuperati i gioielliL'imbroglio a Quarata, le indagini lampo della squadra mobile e lo stop a due imbroglioni della provincia di Napoli a Roma ... corrierediarezzo.it

Corriere di Arezzo. . Un uomo di 56 anni di Napoli, è stato arrestato con l’accusa di tentata truffa aggravata dopo aver tentato di raggirare un’anziana presentandosi come carabiniere. Al telefono aveva detto che la figlia della donna era stata coinvolta in un gra - facebook.com facebook