Pietro Arese strapazza il record italiano del miglio! E Casoni toglie un primato a… Stefano Mei

Pietro Arese ha firmato il nuovo record italiano del miglio in sala, correndo i 1.609,34 metri con il tempo di 3:54.64 al PalaIndoor di Padova e ritoccando così di oltre un secondo il precedente primato che egli stesso aveva siglato tre anni fa (3:55.71 il 29 gennaio 2023, sempre nella località veneta). Il mezzofondista ha mostrato una condizione di forma davvero encomiabile in occasione del suo debutto stagionale, quando mancano meno di due mesi ai Mondiali Indoor (a Torun, il 20-22 marzo). Per completezza annotiamo che il record nazionale all’aperto appartiene a Federico Riva con il 3:48.11 siglato lo scorso 27 luglio a Berlino. 🔗 Leggi su Oasport.it

Alessandro Casoni, atleta reggiano, ha stabilito il nuovo record italiano juniores sui 1000 metri indoor, con il tempo di 2’21’’43, durante una gara a Padova.

