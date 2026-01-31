Pietro Arese strapazza il record italiano del miglio! E Casoni toglie un primato a… Stefano Mei

Pietro Arese rompe il primato italiano del miglio in sala. Ha corso i 1.609,34 metri in 3 minuti e 54 secondi, battendo il precedente record. La vittoria arriva in una gara molto combattuta e lascia tutti senza parole.

Pietro Arese ha firmato il nuovo record italiano del miglio in sala, correndo i 1.609,34 metri con il tempo di 3:54.64 al PalaIndoor di Padova e ritoccando così di oltre un secondo il precedente primato che egli stesso aveva siglato tre anni fa (3:55.71 il 29 gennaio 2023, sempre nella località veneta). Il mezzofondista ha mostrato una condizione di forma davvero encomiabile in occasione del suo debutto stagionale, quando mancano meno di due mesi ai Mondiali Indoor (a Torun, il 20-22 marzo). Per completezza annotiamo che il record nazionale all’aperto appartiene a Federico Riva con il 3:48.11 siglato lo scorso 27 luglio a Berlino. 🔗 Leggi su Oasport.it

Casoni, un razzo sui mille metri . Centra il record italiano juniores

Alessandro Casoni, atleta reggiano, ha stabilito il nuovo record italiano juniores sui 1000 metri indoor, con il tempo di 2’21’’43, durante una gara a Padova.

Coppa del Mondo di Pista Lunga, Di Stefano e Pergher fanno il primato italiano a Salt Lake City

Pietro Arese strapazza il record italiano del miglio! E Casoni toglie un primato a… Stefano Mei

Il Piemonte corre con Pietro Arese. Nato a San Mauro nell'ottobre 1999, il primatista italiano dei 1500 (3'3074 ottenuto all'Olimpiade di Parigi, il 5 agosto 2024)

