pisa inter analisi dei preparativi e delle scelte di gilardino in vista della grande sfida contro i nerazzurri

Inter News 24 Pisa Inter, la disamina della sfida contro i toscani in programma per il campionato di Serie A! I preparativi per il match. Pisa Inter la squadra di Gilardino si prepara ad accogliere in nerazzurri cercando di estendere la striscia positiva. Gilardino medita sulle soluzioni per affrontare i nerazzurri. Il morale dei toscani rimane alto, grazie a una striscia di sei partite senza sconfitte che ha permesso alla squadra di Alberto Gilardino di eguagliare il miglior risultato storico del club in Serie A. Il tecnico biellese ha saputo combinare necessità e scelta nelle sue formazioni, optando per soluzioni tattiche adeguate al momento del campionato. 🔗 Leggi su Internews24.com

