Balzarini consiglia Spalletti in vista del match di oggi | Contro il Cagliari farei giocare lui in attacco L’analisi del giornalista

Juventusnews24.com | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Balzarini analizza l’attacco: il serbo ha il rendimento migliore, ma David e Openda non sono due brocchi e devono segnare ora. La  Juventus  si avvicina alla sfida casalinga contro il  Cagliari  con un dolce dilemma per  Luciano Spalletti: chi schierare al centro dell’attacco? La vittoria in  Champions League  contro il  Bodo Glimt  ha rivitalizzato le alternative offensive, con i gol di  Jonathan David  e  Loïs Openda  che hanno finalmente sbloccato i due acquisti estivi. Sulla questione è intervenuto il giornalista  Gianni Balzarini, che sul suo canale YouTube ha analizzato le gerarchie del reparto avanzato della  Vecchia Signora, suggerendo la strada da seguire per il tecnico toscano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

balzarini consiglia spalletti in vista del match di oggi contro il cagliari farei giocare lui in attacco l8217analisi del giornalista

© Juventusnews24.com - Balzarini consiglia Spalletti in vista del match di oggi: «Contro il Cagliari farei giocare lui in attacco». L’analisi del giornalista

Contenuti che potrebbero interessarti

balzarini consiglia spalletti vistaJuventus, Balzarini: ‘Se fossi Verratti, un pensierino ai bianconeri lo farei' - La Juventus, a gennaio, non farà grandi investimenti di mercato ma coglierà solo opportunità, e una di queste si candida a essere Marco Verratti ... Secondo it.blastingnews.com

balzarini consiglia spalletti vistaBalzarini applaude quel bianconero: «È tra le note positive della serata di Bodo. Ha dimostrato di poter continuare a giocare». L’analisi - Balzarini esalta la prova di Bodo: il bianconero può fare il regista liberando Locatelli mezzala, l’assenza di Thuram non si è sentita La vittoria rocambolesca per 3- Segnala juventusnews24.com

balzarini consiglia spalletti vistaJuve, Balzarini: 'Con Spalletti gli alibi dei calciatori sono finiti' - Il giornalista Gianni Balzarini è intervenuto ai microfoni della trasmissione Il BiancoNero e parlando proprio della Juventus ha detto senza tanti giri di parole: "Ammesso che ne fossero, ora son ... Da it.blastingnews.com

Cerca Video su questo argomento: Balzarini Consiglia Spalletti Vista