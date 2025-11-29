Balzarini consiglia Spalletti in vista del match di oggi | Contro il Cagliari farei giocare lui in attacco L’analisi del giornalista

Balzarini analizza l’attacco: il serbo ha il rendimento migliore, ma David e Openda non sono due brocchi e devono segnare ora. La Juventus si avvicina alla sfida casalinga contro il Cagliari con un dolce dilemma per Luciano Spalletti: chi schierare al centro dell’attacco? La vittoria in Champions League contro il Bodo Glimt ha rivitalizzato le alternative offensive, con i gol di Jonathan David e Loïs Openda che hanno finalmente sbloccato i due acquisti estivi. Sulla questione è intervenuto il giornalista Gianni Balzarini, che sul suo canale YouTube ha analizzato le gerarchie del reparto avanzato della Vecchia Signora, suggerendo la strada da seguire per il tecnico toscano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Balzarini consiglia Spalletti in vista del match di oggi: «Contro il Cagliari farei giocare lui in attacco». L’analisi del giornalista

