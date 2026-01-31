Apple registra crescita storica nei ricavi del primo trimestre spinta da iPhone e servizi digitali

Apple ha annunciato di aver chiuso il primo trimestre del 2026 con un record di ricavi: 143,7 miliardi di dollari. È il risultato più alto mai raggiunto dall’azienda fondata da Steve Jobs, spinta soprattutto dalle vendite di iPhone e dai servizi digitali. La crescita è stata così forte che ha superato tutte le aspettative degli analisti.

Apple ha chiuso il primo trimestre fiscale del 2026 con ricavi storici pari a 143,7 miliardi di dollari, segnando il miglior risultato di sempre per l'azienda fondata da Steve Jobs. Il dato, comunicato a fine dicembre 2025, ha superato ampiamente le previsioni del mercato e ha confermato la forza del modello economico del colosso di Cupertino, basato su un mix tra prodotti hardware e servizi digitali. Il risultato è stato ottenuto in un contesto economico globale ancora segnato da incertezze, ma ha dimostrato che la domanda per i prodotti Apple rimane robusta, soprattutto in mercati chiave come Nord America, Europa e Asia.

Apple chiude il primo trimestre fiscale del 2026 con un record storico.

