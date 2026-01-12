Apple ha recentemente inviato una comunicazione ufficiale ai propri utenti, segnalando una minaccia informatica avanzata che potrebbe compromettere la sicurezza degli iPhone. Questo avviso, che ha generato preoccupazione tra gli utenti, solleva domande sulla natura reale del rischio e sulla possibile spinta verso l’aggiornamento a iOS 26. Di seguito, analizziamo i dettagli e le implicazioni di questa comunicazione.

Nelle ultime ore, i possessori di smartphone della Mela hanno ricevuto un avviso che ha fatto tremare i polsi a molti: una notifica ufficiale da Cupertino che mette in guardia contro una minaccia informatica attiva e altamente sofisticata che consente l’ attacco degli iPhone. Non stiamo parlando del solito tentativo di phishing via SMS o di un malware generico scaricato per errore. Apple descrive uno scenario da spy-story, con “spyware mercenari” capaci di compromettere il dispositivo senza che l’utente debba nemmeno cliccare su un link. Tuttavia, analizzando la situazione con lente d’ingrandimento, emerge un dettaglio che non può sfuggire agli osservatori più attenti del mercato tech. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

© Pantareinews.com - Apple conferma l’attacco degli iPhone: allarme reale o spinta per iOS 26?

Leggi anche: Apple presenta iOS 26.1: cosa cambia sugli iPhone con l’aggiornamento

Leggi anche: Apple rilascia iOS 26.2: sicurezza e nuove opzioni, cosa cambia su iPhone

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Apple Intelligence in Italia ad aprile su iPhone, iPad e Mac: Apple conferma - Apple ha ufficialmente confermato che le funzionalità di Apple Intelligence saranno disponibili in Italia e nel resto d'Europa a partire da aprile 2025. hwupgrade.it

Apple conferma, iOS 26 europeo sarà mutilato - Apple ha confermato ufficialmente che alcune delle nuove funzioni previste con iOS 26 non saranno disponibili per gli utenti europei al momento del rilascio. macitynet.it

Apple con la serie iPhone 17 domina in Cina, superando i rivali locali e confermando una crescita globale a doppia cifra nelle spedizioni 2025. https://tech.everyeye.it/notizie/iphone-17-conquista-cina-apple-batte-top-gamma-locali-terreno-851924.htmlutm - facebook.com facebook