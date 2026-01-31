Apertura stagione giudiziaria | D’Ascola sottolinea ruolo fondamentale dell’autonomia della magistratura

Giuseppe D’Ascola ha aperto ufficialmente la nuova stagione giudiziaria e ha ribadito quanto sia essenziale che la magistratura resti autonoma. Durante l’evento, il presidente della Corte di Cassazione ha ricordato che questa autonomia è alla base di un sistema democratico solido e funzionale.

Il presidente della Corte di Cassazione, Giuseppe D’Ascola, ha sottolineato, nell’ambito dell’inaugurazione ufficiale dell’anno giudiziario, l’importanza fondamentale dell’autonomia della magistratura come pietra angolare del sistema democratico italiano. L’intervento, pronunciato in una cerimonia ufficiale che ha riunito le massime cariche del potere giudiziario, è stato l’occasione per ribadire il ruolo insostituibile della magistratura indipendente nel garantire l’equità della giustizia. D’Ascola ha messo in evidenza che la libertà delle toghe non è solo un principio costituzionale, ma un pilastro necessario per la credibilità del sistema giudiziario di fronte ai cittadini. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Apertura stagione giudiziaria: D’Ascola sottolinea ruolo fondamentale dell’autonomia della magistratura Approfondimenti su Corte Di Cassazione Referendum, il primo presidente della Cassazione: “L’autonomia della magistratura resti effettiva. Preoccupati per indebolimento dell’indipendenza” Il primo presidente della Cassazione lancia un appello sulla questione del referendum: “L’autonomia della magistratura deve restare effettiva”. La Corte di Cassazione ribadisce il fondamento dell’autonomia della magistratura nel sistema giuridico nazionale La Corte di Cassazione ha confermato che i giudici devono restare indipendenti e liberi da influenze esterne. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Corte Di Cassazione Argomenti discussi: Hbo sbarca in Italia con film e serie tv. Arriva il medical drama The Pitt, erede di E.R.-Medici in prima linea; Nuoto Paraolimpico : Buon inizio di stagione per la Sport Center Parma; Stupro di Ponza, pugile assolto. I giudici: Non ci sono prove sufficienti; Morto l’avvocato Giuliano Spazzali, fu legale di Pietro Valpreda e Sergio Cusani: aveva 87 anni. Ti ricordavi ogni curva Dimenticale.Per l’apertura della stagione 2026 abbiamo rivoluzionato il circuito. Un layout mai visto prima per mettere alla prova anche i piloti più esperti. Il countdown è quasi finito. Il 14 Febbraio si scende in pista! Opening Day: 14.0 - facebook.com facebook

