La Corte di Cassazione ribadisce il fondamento dell’autonomia della magistratura nel sistema giuridico nazionale

La Corte di Cassazione ha confermato che i giudici devono restare indipendenti e liberi da influenze esterne. La decisione sottolinea quanto sia fondamentale l’autonomia della magistratura per garantire un sistema giusto e imparziale.

La Corte di Cassazione ha ribadito con forza il principio fondamentale dell'autonomia della magistratura, sottolineando che l'indipendenza delle toghe rappresenta un pilastro inscindibile del sistema giuridico italiano. L'affermazione, pronunciata in un documento ufficiale, non è un semplice richiamo istituzionale, ma un richiamo alla sostanza del potere giudiziario, che deve operare al di fuori di ogni interferenza politica, amministrativa o sociale. Il messaggio arriva in un momento di crescente attenzione sul ruolo della magistratura, in cui le istituzioni sono chiamate a difendere la separazione dei poteri, fondamento della democrazia.

