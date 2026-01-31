Antonio Conte l' infermeria? Perché non basta per giudicare il flop
Antonio Conte torna al centro delle polemiche dopo il pareggio del Napoli. L’allenatore si aspettava probabilmente di fare meglio, ma i risultati finora sono sotto le aspettative. Invece di assumersi le responsabilità, si limita a parlare di infermeria, come se questa fosse la causa di tutto. I tifosi si chiedono invece perché non abbia chiesto scusa, almeno una volta, ai giocatori, alla società o ai supporter. La squadra ha un passato importante in Europa e un ciclo di successi che dura da anni, ma il Napoli ora sembra aver perso un po’ dello smalto di un tempo. La
Antonio Conte avrebbe dovuto fare una sola cosa: chiedere scusa. A Napoli, al club, ai giocatori. Perché ha dimenticato di allenare una squadra ridotta da due scudetti in tre anni, e perché ha ignorato che il Napoli ha uno status europeo riconosciuto, fatto di una presenza costante durata 15 anni e di grandi partite di Champions giocate come minimo alla pari contro i colossi del continente. Se al primo anno ha potuto appoggiare la retorica della piccola provinciale che deve lottare contro i giganti al decimo posto e all'assenza dell'Europa, al secondo anno questa narrazione non ha più avuto basi su cui reggersi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Napoli, quanto pesano gli infortuni? Tutti i numeri dell'infermeria di Conte23 calciatori infortunati per almeno un turno. Che su 27 totali della rosa fanno il conto facile: l’85,1% della rosa in mano a Antonio Conte è passata dall’infermeria. Un ... ilmattino.it
Napoli martoriato dagli infortuni: l’85% della rosa è passato dall’infermeriaVentitré calciatori infortunati almeno per un turno su una rosa complessiva di 27 elementi. La percentuale è impietosa: l’85,1% dei giocatori del Napoli di Antonio Conte è passato dall’infermeria in q ... napolipiu.com
