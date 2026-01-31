Antonio Conte l' infermeria? Perché non basta per giudicare il flop

Antonio Conte torna al centro delle polemiche dopo il pareggio del Napoli. L’allenatore si aspettava probabilmente di fare meglio, ma i risultati finora sono sotto le aspettative. Invece di assumersi le responsabilità, si limita a parlare di infermeria, come se questa fosse la causa di tutto. I tifosi si chiedono invece perché non abbia chiesto scusa, almeno una volta, ai giocatori, alla società o ai supporter. La squadra ha un passato importante in Europa e un ciclo di successi che dura da anni, ma il Napoli ora sembra aver perso un po’ dello smalto di un tempo. La

Antonio Conte avrebbe dovuto fare una sola cosa: chiedere scusa. A Napoli, al club, ai giocatori. Perché ha dimenticato di allenare una squadra ridotta da due scudetti in tre anni, e perché ha ignorato che il Napoli ha uno status europeo riconosciuto, fatto di una presenza costante durata 15 anni e di grandi partite di Champions giocate come minimo alla pari contro i colossi del continente. Se al primo anno ha potuto appoggiare la retorica della piccola provinciale che deve lottare contro i giganti al decimo posto e all'assenza dell'Europa, al secondo anno questa narrazione non ha più avuto basi su cui reggersi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Antonio Conte potrebbe lasciare il Napoli alla prossima crisi.

Dopo il pareggio 2-2 tra Inter e Napoli a San Siro, si è parlato non solo delle Azioni in campo, ma anche delle dichiarazioni di Adriano Panatta su Antonio Conte.

