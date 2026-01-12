Inter-Napoli Adriano Panatta liquida Antonio Conte | Basta un tablet!
Dopo il pareggio 2-2 tra Inter e Napoli a San Siro, si è parlato non solo delle Azioni in campo, ma anche delle dichiarazioni di Adriano Panatta su Antonio Conte. L’ex tennista ha commentato con tono critico l’espulsione del tecnico nerazzurro, evidenziando come, secondo lui, basti un tablet per analizzare le decisioni arbitrali. Un episodio che ha suscitato discussioni sulla gestione delle proteste nel calcio moderno.
Dopo il rocambolesco 2-2 tra Inter e Napoli a San Siro, a tenere banco non sono stati solo i gol e le rimonte dei Campioni d’Italia, ma anche la reazione di Antonio Conte, espulso al 73’ per le proteste legate al rigore concesso ai nerazzurri. Il tecnico azzurro, visibilmente infuriato, ha urlato più volte “Vergognatevi” al quarto uomo prima di lasciare il campo, gesto che potrebbe costargli almeno due giornate di squalifica. Sull’episodio è intervenuto in tv Adriano Panatta, ospite della trasmissione ‘La Nuova Ds’ su Rai 2. “Ah, non una giornata ogni ‘vergognatevi’?” ha scherzato l’ex tennista, commentando con ironia la possibile sanzione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
