Flop Champions | secondo voi Antonio Conte lascerà il Napoli?

Antonio Conte potrebbe lasciare il Napoli alla prossima crisi. Secondo alcuni, si dimetterà se le cose si complicano, altri pensano che resterà fino alla fine della stagione. La domanda resta aperta tra tifosi e addetti ai lavori: sarà davvero l’addio o continuerà con il club anche nella prossima annata?

{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì, alla prossima crisi se ne andrà","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì, a fine stagione","index":1},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No, resterà anche il prossimo anno","index":2}

