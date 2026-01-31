Antonio Albanese ospite del Nuovo Aquilone a Lecco

Antonio Albanese sarà a Lecco lunedì 9 febbraio per presentare il film

Torna il "Grande Fratello": è la risposta di Mediaset a Fabrizio Corona. Ma meritava un lungo letargo Dopo la “sua” Olginate sarà anche a Lecco. Lunedì 9 febbraio, alle 21, il Cinema Nuovo Aquilone ospiterà infatti una proiezione speciale del film “Lavoreremo da grandi” con la presenza in sala di Antonio Albanese e Giuseppe Battiston. Il film, diretto da Antonio Albanese, segue la storia di tre amici di vecchia data: Beppe, un idraulico taciturno che vive ancora con la madre e non si è mai innamorato, Umberto, un ex musicista fallito che ha rovinato l’azienda di famiglia e colleziona due matrimoni falliti, e Gigi, appena escluso dal testamento dell’anziana zia.🔗 Leggi su Leccotoday.it

Il nuovo film di Antonio Albanese,

