Antonella Clerici | Ho un problema al diaframma fatico a respirare Come sta

La conduttrice Antonella Clerici ha annunciato di avere un problema al diaframma. Durante una recente puntata di È sempre mezzogiorno, ha spiegato di avere difficoltà a respirare e ha confessato di stare affrontando un problema di salute che la sta preoccupando. La Clerici ha preferito non entrare nei dettagli, ma ha rassicurato i fan che sta ricevendo cure e che spera di tornare presto in onda senza problemi.

In una delle ultime puntate di È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici ha rivelato di avere un problema di salute che coinvolgerebbe il diaframma e che le starebbe causando molti problemi. Antonella Clerici e il problema al diaframma. La conduttrice, con la consueta sincerità, si è rivolta ai telespettatori nel corso della trasmissione, spiegando di non stare bene e di non riuscire a parlare molto a causa di un problema al diaframma. “Vi renderete conto che ho un po’ di sofferenza – ha detto, rivolgendosi al pubblico -. Ho un problema al diaframma da tanto tempo, ogni tanto mi da fastidio e fatico a respirare, ho un dolore forte. 🔗 Leggi su Dilei.it

Nella puntata del 29 gennaio di È Sempre Mezzogiorno, Antonella Clerici ha parlato apertamente di un problema di salute.

Antonella Clerici ha aperto la puntata di oggi di

