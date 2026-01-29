Antonella Clerici la confessione in diretta | Fatico a respirare

(Adnkronos) – "Fatico a respirare, chiedo scusa". Antonella Clerici nel corso della puntata di oggi, giovedì 29 gennaio, di 'È sempre mezzogiorno' ha parlato apertamente di un problema di salute con cui convive "da tanto tempo". La conduttrice prima di spiegare ha fatto un lungo sospiro e ha chiesto scusa: "Vi renderete conto che ho un po' di sofferenza". Clerici, che da sempre mantiene un rapporto molto diretto con i suoi telespettatori, ha raccontato: "Ho un problema al diaframma da tanto tempo, ogni tanto mi da fastidio e fatico a respirare, ho un dolore forte. questo è uno di quei giorni in cui pesa di più".🔗 Leggi su Periodicodaily.com

