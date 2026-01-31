Annuncio Zirkzee niente Serie A | resta al Manchester United fino a fine stagione

Joshua Zirkzee resterà al Manchester United fino a fine stagione. L’attaccante olandese, che era stato più volte accostato a squadre italiane, ha deciso di non cambiare squadra. L’annuncio ufficiale arriva dall’Inghilterra, lasciando in sospeso i rumors di mercato che circolavano in Italia.

Joshua Zirkzee è stato più volte accostato a diverse squadre italiane durante il mese di gennaio, ma dall’Inghilterra sembra essere giunto l’annuncio definitivo sul futuro della punta olandese. Secondo quanto affermato dal The Sun, Joshua Zirkzee avrebbe deciso di restare al Manchester United in vista della seconda parte di campionato per giocarsi, ancora una volta, le sue carte con la maglia dei Red Devils. Zirkzee non tornerà in Serie A (Ansa Foto) – calciomercato.it Arrivato in Inghilterra durante l’estate del 2024, Joshua Zirkzee non è riuscito a mettere in mostra tutte le sue qualità che erano state messe in mostra durante l’esperienza con la maglia del Bologna. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Il Manchester United ha annunciato ufficialmente che Casemiro non rinnoverà il suo contratto e lascerà il club al termine della stagione.

La Roma ha avviato trattative per l'acquisto di Joshua Zirkzee dal Manchester United, con l’obiettivo di rafforzare il reparto offensivo.

Argomenti discussi: Calciomercato invernale 2026: tutte le ultime notizie, le trattative e i trasferimenti in Serie A e negli altri campionati; Niente Roma, ritorna Zirkzee a gennaio: la destinazione in Serie A.

