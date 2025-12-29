Zirkzee apre al ritorno in Serie A | la Roma tratta con il Manchester United
La Roma ha avviato trattative per l'acquisto di Joshua Zirkzee dal Manchester United, con l’obiettivo di rafforzare il reparto offensivo. La società giallorossa valuta la proposta e monitora da vicino lo sviluppo della trattativa, mantenendo un approccio serio e ponderato. La possibile operazione rappresenta un passo importante nel mercato di gennaio, con l’intento di migliorare le opzioni offensive a disposizione dell’allenatore.
La Roma ha acceso i motori sul mercato e ha messo Joshua Zirkzee in cima alla lista per rinforzare l'attacco. Il segnale più importante è arrivato direttamente dal giocatore: l'olandese ha detto sì all'ipotesi di un ritorno in Italia, aprendo di fatto la trattativa con il Manchester United. Il lavoro diplomatico è affidato a Frédéric Massara, che ha presentato una proposta formale basata su un prestito con diritto di riscatto, destinato a trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Una formula che, almeno per ora, non convince del tutto il club inglese.
