La Roma ha avviato trattative per l'acquisto di Joshua Zirkzee dal Manchester United, con l’obiettivo di rafforzare il reparto offensivo. La società giallorossa valuta la proposta e monitora da vicino lo sviluppo della trattativa, mantenendo un approccio serio e ponderato. La possibile operazione rappresenta un passo importante nel mercato di gennaio, con l’intento di migliorare le opzioni offensive a disposizione dell’allenatore.

La Roma ha acceso i motori sul mercato e ha messo Joshua Zirkzee in cima alla lista per rinforzare l’attacco. Il segnale più importante è arrivato direttamente dal giocatore: l’olandese ha detto sì all’ipotesi di un ritorno in Italia, aprendo di fatto la trattativa con il Manchester United. Il lavoro diplomatico è affidato a Frédéric Massara, che ha presentato una proposta formale basata su un prestito con diritto di riscatto, destinato a trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Una formula che, almeno per ora, non convince del tutto il club inglese. I nodi della trattativa. 🔗 Leggi su Como1907news.com

© Como1907news.com - Zirkzee apre al ritorno in Serie A: la Roma tratta con il Manchester United

Leggi anche: Roma, Zirkzee apre al trasferimento: nodo formula con il Manchester United

Leggi anche: Roma, avviati i contatti con il Manchester United per Zirkzee: folta concorrenza

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Zirkzee ha scelto la Roma di Gasperini ma l'affare rischia di saltare: colpa della Coppa d'Africa; Calciomercato Roma, altra panchina per Zirkzee: si avvicina un ritorno in Italia?; Roma scatenata sul mercato: Zirkzee ha detto sì, occhi puntati anche su Raspadori; Da Frattesi a Zirkzee: i 10 nomi che infiammeranno il mercato di gennaio.

Calciomercato Roma News/ Per Zirkzee c’è la prima offerta, ballottaggio a sinistra (oggi 29 dicembre 2025) - Calciomercato Roma News: per Joshua Zirkzee ci sarebbe la prima offerta al Manchester United, intanto si apre un ballottaggio a sinistra. ilsussidiario.net