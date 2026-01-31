Anno giudiziario | Pg Ancona strategica collaborazione con Acn
Questa mattina, il procuratore generale Roberto Rossi ha aperto l’anno giudiziario ad Ancona. Durante il suo discorso, ha parlato dell’accordo stretto con l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale e la Regione Marche. Rossi ha sottolineato l’importanza di questa collaborazione per rafforzare la lotta contro i crimini online e migliorare l’efficienza del sistema giudiziario nella regione.
Il procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Ancona, Roberto Rossi, ha aperto il suo intervento per l'apertura dell'anno giudiziario evidenziando, in particolare, il recente accordo sottoscritto con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e la Regione Marche. Un'intesa volta a implementare la cultura della protezione dei dati informatici da aggressioni illecite esterne e a favorire tutte quelle iniziative finalizzate ad aggiornare gli Uffici giudiziari sulle sempre piu' mutevoli e insidiose forme di illecita intrusione nei sistemi informatici a opera di singoli o di organizzazioni specializzate. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Approfondimenti su Ancona Procura
Anno giudiziario, Battaglia: "Confermiamo la volontà di proseguire un percorso di collaborazione leale e sinergica"
Oggi si è aperto ufficialmente l’anno giudiziario 2026.
Al via anno giudiziario in Cassazione. Scontro con Nordio sulla riforma
Questa mattina è iniziato ufficialmente l’anno giudiziario in Cassazione.
Ultime notizie su Ancona Procura
Argomenti discussi: Minori, allarme reati. Aumenta il numero, molti sono gravi. E i giudici sono pochi; Reati e minori, nelle Marche crescono pedofilia, pedopornografia, violenza di genere e rapine; In tribunale minori con un coltello in tasca, denunciato 18enne; Criminalità in aumento: la relazione del PG all’Anno giudiziario.
Marche, anno giudiziario. Pg Rossi: «Segnali attenzione associazioni criminali anche a nostro territorio»Inaugurazione dell’anno giudiziario, il procuratore generale Rossi ha evidenziato segnali di attenzione delle associazioni criminali ... centropagina.it
Anno giudiziario, nelle Marche 8 femminicidi e +46% violenze di genereOtto femminicidi (19 le persone complessivamente uccise tra il primo luglio 2024 e il 30 giugno 2025) nelle Marche in un anno e +46% di casi (2. (ANSA) ... ansa.it
LA GIUSTIZIA CALABRESE RESISTE | L’Anno giudiziario di Reggio Calabria evidenzia l’emergenza giustizia. Organici scoperti, riforme contestate e lotta alla ’ndrangheta senza pause - facebook.com facebook
Nordio: "La riforma non avrà e non deve avere effetti politici. Non è fatta per punire la magistratura né per rafforzare il governo", il ministro della Giustizia replica alle critiche durante l'inaugurazione dell'anno giudiziario. #ANSA x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.