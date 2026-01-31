Anno giudiziario | Pg Ancona strategica collaborazione con Acn

Questa mattina, il procuratore generale Roberto Rossi ha aperto l’anno giudiziario ad Ancona. Durante il suo discorso, ha parlato dell’accordo stretto con l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale e la Regione Marche. Rossi ha sottolineato l’importanza di questa collaborazione per rafforzare la lotta contro i crimini online e migliorare l’efficienza del sistema giudiziario nella regione.

Il procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Ancona, Roberto Rossi, ha aperto il suo intervento per l'apertura dell'anno giudiziario evidenziando, in particolare, il recente accordo sottoscritto con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e la Regione Marche. Un'intesa volta a implementare la cultura della protezione dei dati informatici da aggressioni illecite esterne e a favorire tutte quelle iniziative finalizzate ad aggiornare gli Uffici giudiziari sulle sempre piu' mutevoli e insidiose forme di illecita intrusione nei sistemi informatici a opera di singoli o di organizzazioni specializzate. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Oggi si è aperto ufficialmente l’anno giudiziario 2026.

Questa mattina è iniziato ufficialmente l’anno giudiziario in Cassazione.

Argomenti discussi: Minori, allarme reati. Aumenta il numero, molti sono gravi. E i giudici sono pochi; Reati e minori, nelle Marche crescono pedofilia, pedopornografia, violenza di genere e rapine; In tribunale minori con un coltello in tasca, denunciato 18enne; Criminalità in aumento: la relazione del PG all’Anno giudiziario.

