Anno giudiziario Battaglia | Confermiamo la volontà di proseguire un percorso di collaborazione leale e sinergica

Da reggiotoday.it 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si è aperto ufficialmente l’anno giudiziario 2026. Durante la cerimonia, il presidente Battaglia ha ribadito la volontà di continuare su un percorso di collaborazione leale e sinergica con la magistratura. Ha anche espresso gratitudine per il lavoro quotidiano svolto per difendere la legalità e servire i cittadini. La cerimonia è stata un momento di riconoscimento e di impegno per il futuro.

“La cerimonia di apertura dell’anno giudiziario 2026 rappresenta un’importante occasione per ribadire il profondo ringraziamento alla magistratura per il lavoro svolto quotidianamente a tutela della legalità e al servizio della collettività”.Così il sindaco facente funzioni, Domenico Battaglia.🔗 Leggi su Reggiotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Anno giudiziario

Trump taglia i dazi. Ceo Illycaffé: “Confermiamo la volontà d’investire”

Dazi: taglio Trump per carovita. Ceo Illycaffé: "Confermiamo volontà di investire negli Stati Uniti"

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Anno giudiziario

anno giudiziario battaglia confermiamoApre anno giudiziario alla presenza di Nordio. Il ministro: La riforma non avrà effetti politiciNon è accettabile sostenere che i giudici non sono sufficientemente terzi e imparziali perché sarebbero appiattitisulle richieste del 'collega' pubblico ministero. Se fosse così vi sarebbe una gr ... msn.com

Anno giudiziario a Roma, il pg Amato: Riforma Nordio mortificante per le toghePubblici ministeri con poteri più robusti, in generale più autoreferenziali e meno autorevoli. Tutto il contrario di quello che vorrebbe (a parole) il ... ilfattoquotidiano.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.