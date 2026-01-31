Anno giudiziario Battaglia | Confermiamo la volontà di proseguire un percorso di collaborazione leale e sinergica

Oggi si è aperto ufficialmente l’anno giudiziario 2026. Durante la cerimonia, il presidente Battaglia ha ribadito la volontà di continuare su un percorso di collaborazione leale e sinergica con la magistratura. Ha anche espresso gratitudine per il lavoro quotidiano svolto per difendere la legalità e servire i cittadini. La cerimonia è stata un momento di riconoscimento e di impegno per il futuro.

"La cerimonia di apertura dell'anno giudiziario 2026 rappresenta un'importante occasione per ribadire il profondo ringraziamento alla magistratura per il lavoro svolto quotidianamente a tutela della legalità e al servizio della collettività".Così il sindaco facente funzioni, Domenico Battaglia.

