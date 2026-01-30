Al via anno giudiziario in Cassazione Scontro con Nordio sulla riforma

Questa mattina è iniziato ufficialmente l’anno giudiziario in Cassazione. La cerimonia si è trasformata in un palco di polemiche, con la magistratura che ha aperto uno scontro diretto con il governo di Nordio sulla riforma della giustizia. Le parole si sono fatte dure, e il clima resta teso.

L'inaugurazione dell'anno giudiziario è stata l'occasione per un nuovo fronte di polemica. Questa volta, tra magistratura e governo, sulla riforma della giustizia. Servizio di Luigi Ferraiuolo TG2000.

