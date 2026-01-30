Al via anno giudiziario in Cassazione Scontro con Nordio sulla riforma

Da tv2000.it 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina è iniziato ufficialmente l’anno giudiziario in Cassazione. La cerimonia si è trasformata in un palco di polemiche, con la magistratura che ha aperto uno scontro diretto con il governo di Nordio sulla riforma della giustizia. Le parole si sono fatte dure, e il clima resta teso.

L’inaugurazione dell’anno giudiziario è stata l’occasione per un nuovo fronte di polemica. Questa volta, tra magistratura e governo, sulla riforma della giustizia. Servizio di Luigi Ferraiuolo TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

al via anno giudiziario in cassazione scontro con nordio sulla riforma

© Tv2000.it - Al via anno giudiziario in Cassazione. Scontro con Nordio sulla riforma

Approfondimenti su Cassazione Riforma

Inaugurazione anno giudiziario in Cassazione. Nuovo scontro Nordio-magistrati

Oggi si è tenuta l’inaugurazione dell’anno giudiziario alla Corte di Cassazione.

Giustizia, Nordio all’Anno giudiziario: “Blasfemo dire che la riforma mini l’indipendenza delle toghe”

Questa mattina si è aperto ufficialmente l’Anno giudiziario 2026 nella Corte di Cassazione.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Al via anno giudiziario in Cassazione. Scontro con Nordio sulla riforma

Video Al via anno giudiziario in Cassazione. Scontro con Nordio sulla riforma

Ultime notizie su Cassazione Riforma

Argomenti discussi: Dispositivo di circolazione per l’inaugurazione dell’anno giudiziario a Castel Capuano; Anno giudiziario 2026: Nordio interviene in Cassazione; Anno giudiziario: presidio Cgil e Fp Cgil contro una riforma della giustizia che non funzionaGiustizia sotto attacco, il lavoro non è un dettaglio. Presidio congiunto Cgil davanti al Palazzo di Giustizia di Milano – sabato 31 gennaio, ore 11–13; Inaugurazione Anno Giudiziario 2026 a Napoli: dispositivo circolazione.

Giustizia: al via cerimonia inaugurazione Anno Giudiziario in Cassazione, presente MattarellaÈ iniziata l'Assemblea generale della Corte suprema di Cassazione, a Roma, per l'inaugurazione dell'Anno Giudiziario. La cerimonia si ... agenzianova.com

Anno giudiziario, Nordio difende la sua riforma. La Cassazione: «Serve reciproco rispetto»Durante l’apertura dell’anno giudiziario 2026, il focus principale è stato il referendum costituzionale. Il ministro ha parlato di «ripugnanti insinuazioni che in questi giorni sono state diffuse sull ... editorialedomani.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.