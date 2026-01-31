Anno giudiziario l?allarme dei magistrati | Riforma mette a rischio autonomia e indipendenza

I magistrati italiani lanciano l’allarme sulla riforma della giustizia. Durante l’evento di apertura dell’anno giudiziario, il presidente dell’Assemblea generale dei magistrati di Lecce, Roberto Carrelli Palombi, ha sottolineato come le modifiche in corso rischino di compromettere l’autonomia e l’indipendenza della magistratura. È il terzo anno di fila che i giudici si fanno sentire, preoccupati per i possibili effetti sulla loro capacità di lavorare senza pressioni esterne.

Per il terzo anno consecutivo alla guida dell’Assemblea generale dei magistrati della Corte d’Appello di Lecce, il presidente Roberto Carrelli Palombi ha scelto di mettere al centro della relazione per l’inaugurazione dell’anno giudiziario la riforma costituzionale della magistratura, incentrata sulla separazione delle carriere, richiamando il rischio di ricadute sull’autonomia e sull’indipendenza della giurisdizione. «Ritengo di dover dedicare la parte centrale di questa relazione alla riforma costituzionale approvata dal Parlamento», ha scandito, spiegando che le modifiche prospettate – se convalidate dal referendum – «potranno portare al funzionamento della Giustizia e, in particolare, all’esercizio della giurisdizione in forma autonoma e indipendente». 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

Questa mattina si è aperto ufficialmente l’Anno giudiziario 2026 nella Corte di Cassazione.

Il presidente Mattarella ha sottolineato l’importanza dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura, elementi fondamentali per garantire decisioni giudiziarie imparziali e conformi al diritto.

