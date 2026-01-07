Morto vescovo Nogaro il procuratore generale Policastro | La sua eredità è un richiamo etico potente

Il decesso del vescovo Nogaro ha suscitato riconoscenza e riflessioni tra le istituzioni. Il procuratore generale Policastro ha sottolineato come la sua figura rappresenti un esempio di dedizione agli ultimi, integrando fede, impegno civile e attenzione alla giustizia. La sua eredità, secondo le parole di Policastro, rappresenta un forte richiamo etico per la comunità e per tutti coloro che condividono valori di solidarietà e integrità.

"Un pastore vero, che ha dedicato la sua vita agli ultimi e che ha saputo unire fede, coraggio civile e impegno per la giustizia e la pace", "la sua eredità è un richiamo etico potente". In una nota esprime "profondo cordoglio", il procuratore generale di Napoli Aldo Policastro, per la scomparsa. 🔗 Leggi su Casertanews.itImmagine generica

