Morto vescovo Nogaro il procuratore generale Policastro | La sua eredità è un richiamo etico potente

Il decesso del vescovo Nogaro ha suscitato riconoscenza e riflessioni tra le istituzioni. Il procuratore generale Policastro ha sottolineato come la sua figura rappresenti un esempio di dedizione agli ultimi, integrando fede, impegno civile e attenzione alla giustizia. La sua eredità, secondo le parole di Policastro, rappresenta un forte richiamo etico per la comunità e per tutti coloro che condividono valori di solidarietà e integrità.

"Un pastore vero, che ha dedicato la sua vita agli ultimi e che ha saputo unire fede, coraggio civile e impegno per la giustizia e la pace", "la sua eredità è un richiamo etico potente". In una nota esprime "profondo cordoglio", il procuratore generale di Napoli Aldo Policastro, per la scomparsa. 🔗 Leggi su Casertanews.it Leggi anche: È morto monsignor Raffaele Nogaro, il vescovo friulano che sfidò la camorra Leggi anche: E' morto monsignor Raffaele Nogaro: il vescovo di frontiera che ha sfidato la camorra La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Caserta, è morto l’ex vescovo Raffaele Nogaro: lottò contro la camorra e per gli immigrati. E' morto monsignor Nogaro, il vescovo friulano che in Campania sfidò la camorra - Era vescovo emerito di Caserta dal 2009, per 19 anni a capo della diocesi ... rainews.it

E' morto monsignor Raffaele Nogaro: il vescovo di frontiera che ha sfidato la camorra - Il prelato, che per quasi 20 anni ha guidato la diocesi del Capoluogo, aveva 92 anni. casertanews.it

Lutto nella Diocesi di CASERTA: è morto mons. Raffaele Nogaro, vescovo emerito - Nel 2009, al compimento dei limiti di età, Papa Benedetto XVI accolse la sua rinuncia al governo pastorale, nominandolo vescovo emerito di Caserta. casertace.net

Ha avuto una vita lunga, monsignor Raffaele Nogaro, morto oggi. È arrivato dal Friuli, è venuto ad affrontare come pastore la diocesi di Caserta e - da vescovo - venuto a trovarsi in Terra di Lavoro negli anni Novanta, in un periodo in cui il clan dei Casalesi pot - facebook.com facebook

È morto a 92 anni Raffaele Nogaro, prete friulano che fu vescovo a Caserta. Uomo mite, ma coraggioso nello sfidare la camorra e il corrotto potere politico locale. Andai con lui in Kosovo insieme a monsignor Bettazzi. Era un uomo di pace. x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.