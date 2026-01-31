Anno giudiziario Borrelli | Bilancio importante nel contrasto alle mafie

Durante l’ormai consueto appuntamento con l’anno giudiziario, il procuratore Nicola Borrelli ha fatto il punto sui risultati ottenuti contro le mafie. Nonostante le risorse siano sempre più limitate, le forze dell’ordine e i tribunali di Reggio Calabria sono riusciti a portare a termine operazioni significative. Borrelli ha sottolineato come il bilancio sia positivo, con numeri che dimostrano comunque un impegno costante e risultati concreti nella lotta alla criminalità organizzata.

"Il bilancio giudiziario dell'attività di Reggio Calabria credo che sia di livello assai importante. Gli apparati giudiziari, anche date le condizioni in cui si trovano ad operare che non sono eccezionali per disponibilità di risorse, hanno prodotto risultati importantissimi nell'attività di.🔗 Leggi su Reggiotoday.itImmagine generica

