Anno giudiziario Borrelli | Bilancio importante nel contrasto alle mafie

Durante l’ormai consueto appuntamento con l’anno giudiziario, il procuratore Nicola Borrelli ha fatto il punto sui risultati ottenuti contro le mafie. Nonostante le risorse siano sempre più limitate, le forze dell’ordine e i tribunali di Reggio Calabria sono riusciti a portare a termine operazioni significative. Borrelli ha sottolineato come il bilancio sia positivo, con numeri che dimostrano comunque un impegno costante e risultati concreti nella lotta alla criminalità organizzata.

"Il bilancio giudiziario dell'attività di Reggio Calabria credo che sia di livello assai importante. Gli apparati giudiziari, anche date le condizioni in cui si trovano ad operare che non sono eccezionali per disponibilità di risorse, hanno prodotto risultati importantissimi nell'attività di.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Approfondimenti su Reggio Calabria Borrelli critica la riforma: “Riduce l’autonomia delle procure nella lotta alle mafie” Giuseppe Borrelli, procuratore capo di Reggio Calabria, attacca la riforma in discussione. Legalità, contrasto alle mafie e memoria civile: incontro pubblico nell'aula consiliare La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Reggio Calabria Argomenti discussi: Anno giudiziario a Reggio, Borelli: Risultati importanti. Chiaravalloti: Difficoltà per carenza organici. Giustizia, Borrelli: ‘A Reggio un bilancio importante nel contrasto alle mafie’A fine 2027 dovrebbe essere consegnato il nuovo palazzo di giustizia le parole del procuratore a margine dell'inaugurazione dell'anno giudiziario ... citynow.it Calabria, l'anno giudiziario tra miracoli e collasso: il distretto di Catanzaro è ai minimi terminiMentre Reggio Calabria diventa punto di riferimento mondiale contro il narcotraffico, Catanzaro lancia l'allarme: 45 magistrati per gestire gli appelli di sette tribunali. La 'ndrangheta è la più pot ... msn.com All’inaugurazione dell’Anno Giudiziario in Cassazione, il ministro Nordio ha risposto duramente al primo Presidente della Corte, che nel suo intervento aveva sottolineato i rischi di possibili limiti all’autonomia delle toghe: “Blasfemo sostenere che la riforma mi - facebook.com facebook Inaugurazione dell'Anno Giudiziario presso le Corti d'Appello. Meliadò: "Mai come oggi le toghe appaiono vulnerabili". Ondei: "Inaccettabile dire che i giudici sono appiattiti sui pm". Frasca: "Il nome di Falcone strumentalizzato per il referendum". #ANSA x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.