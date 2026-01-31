Anno giudiziario a Catania | devianza giovanile ai massimi livelli nazionali

Questa mattina si è aperto l’anno giudiziario a Catania, con il presidente Dipietro che ha lanciato un allarme sulla crescita della devianza tra i giovani. Tra migrazioni, problemi sociali e criminalità, la città si trova di fronte a una situazione ormai fuori controllo. Le autorità giudiziarie si preparano ad affrontare queste sfide, consapevoli che il fenomeno coinvolge sempre più ragazzi e giovani adulti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’allarme del presidente Dipietro tra migrazioni, criminalità e fragilità sociali. Il distretto giudiziario di Catania continua a distinguersi come una delle aree più esposte d’Italia ai flussi migratori e, soprattutto, al fenomeno della devianza minorile. A lanciare l’allarme è il presidente facente funzione della Corte d’appello, Giovanni Dipietro, nella relazione presentata per l’inaugurazione dell’Anno giudiziario. Secondo il magistrato, la devianza giovanile nasce e si sviluppa in contesti di forte degrado sociale, spesso sottoposti all’influenza della criminalità organizzata, aggravati da una struttura amministrativa debole e carente di servizi di prevenzione e di accompagnamento educativo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Anno giudiziario a Catania: devianza giovanile ai massimi livelli nazionali Approfondimenti su Catania Anno Giudiziario Devianza giovanile, Regione finanzia progetto dell'Istituto incremento ippico a Catania La Regione ha finanziato un progetto dell'Istituto Incremento Ippico a Catania, volto a sostenere l’inserimento sociale dei giovani a rischio devianza. Influenza aviaria in Europa: casi ai massimi livelli, esperti in allerta L’Europa sta affrontando un'intensa ondata di influenza aviaria, con i casi raggiungendo livelli record tra settembre e novembre 2025. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Catania Anno Giudiziario Argomenti discussi: Anno giudiziario, FP CGIL Catania in sit-in domani; Ad Acireale inaugurato il nuovo Anno giudiziario del Tribunale Ecclesiastico Etneo; Ad Acireale inaugurato il nuovo Anno giudiziario del Tribunale Ecclesiastico Etneo; Il Pg Zuccaro: Anno giudiziario con luci e ombre. Riforma? Clima che preoccupa. Anno giudiziario Catania, 'devianza giovanile da Guinness dei primati'Il distretto di Catania, continua a segnalarsi come uno dei territori italiani più esposti dal punto di vista dei flussi migratori e, soprattutto, della devianza minorile, che matura in contesti alta ... ansa.it Catania, inaugurazione anno giudiziario: Meno cause civiliCATANIA – Può presumersi che la minore pendenza di procedimenti civili (determinata anche dalla riduzione delle sopravvenienze) trovi la sua ragione principale non già in una (pur auspicabile) minore ... livesicilia.it Le preoccupazioni dei magistrati per l'indipendenza della magistratura espressa anche nell'annuale inaugurazione dell'anno giudiziario davanti al Capo dello Stato. Da Il Corriere della Sera del 31 gennaio 2026 - facebook.com facebook Quei vertici di Corti d'appello con le tessere di corrente in tasca, grazie alle quali hanno fatto carriera, che hanno trasformato le loro relazioni per l'inaugurazione dell'anno giudiziario in comizi corporativi contro la riforma, hanno realizzato il miglior spot per il Si' x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.