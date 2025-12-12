Influenza aviaria in Europa | casi ai massimi livelli esperti in allerta

L’Europa sta affrontando un'intensa ondata di influenza aviaria, con i casi raggiungendo livelli record tra settembre e novembre 2025. Gli esperti sono in allerta, poiché i numeri hanno superato tutte le precedenti rilevazioni, evidenziando una delle fasi più critiche degli ultimi anni per questa malattia.

L'Europa sta vivendo una delle ondate di influenza aviaria più gravi degli ultimi anni. Tra settembre e novembre 2025 i numeri sono saliti rapidamente, superando ogni precedente rilevazione per questo periodo. Gli esperti avvertono.

Influenza aviaria in Europa: oltre 1.400 casi in tre mesi

