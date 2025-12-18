Tiziana | Mio figlio si è autodiagnosticato l' Asperger per lui è stata da subito una liberazione Io ho avuto bisogno di tempo

Nel documentario *Blu. Il colore dell’autismo*, Tiziana condivide il suo percorso di consapevolezza e accettazione insieme a suo figlio Pietro. Un viaggio tra sfide, scoperte e liberazioni che mette in luce le diverse esperienze delle famiglie e dei ragazzi nello spettro autistico. Una narrazione intima e forte, che invita a comprendere e ad abbracciare le molteplici sfumature dell’autismo.

Eredità D’Orazio, moglie Tiziana Giardoni chiede risarcimento alla figlia di lui/ Replica Francesca Michelon - Tiziana Giardoni fa causa alla figlia di Stefano D’Orazio: “Voglio 100mila euro”, Francesca Michelon reagisce così. ilsussidiario.net

Tiziana Giardoni chiede 100mila euro di risarcimento alla figlia di D'Orazio. Francesca Michelon: "Sono basita" - Le tensioni e le questioni legali tra Tiziana Giardoni, vedeva di Stefano D'Orazio storico batterista dei Pooh scomparso nel 2020, e la figlia - today.it

Domani, nella mia rubrica Nemmeno con un click, parliamo come sempre di prevenzione: informazione. Perché il silenzio uccide quanto l’indifferenza. Domani è il caso di Tiziana: un figlio sì, un figlio no. Una giustizia che affida, e nello stesso tempo blocca, ch - facebook.com facebook

