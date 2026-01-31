Anna Tatangelo ha annunciato di dover rimandare le date del suo tour. La cantante ha spiegato che ci sono motivi personali che le impediscono di partire come previsto. Ha scritto un messaggio ai fan, chiedendo comprensione e promettendo di recuperare presto le date perse. La decisione ha sorpreso molti, ma lei assicura che tornerà presto in scena.

Sui suoi social Anna Tatangelo ha comunicato al suo pubblico l’intenzione di rimandare le date del suo tour, per poi rivelare i motivi di questa decisione. Ecco cosa ha detto. Diventata da poco mamma, Anna Tatangelo si sta godendo questo bel momento accanto al suo compagno e alla sua famiglia. La cantante però ha anche dovuto fare una scelta, ovvero quella di rimandare le date del suo tour: “Scrivo queste parole pensando a ognuno di voi. Mancherebbe poco alle date di TATANGELES. ma ho bisogno di chiedervi ancora un di pazienza. Non è una decisione facile, ma sento che è quella giusta”, ha esordito l’artista sui suoi social. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Anna Tatangelo rimanda le date del suo tour e svela i motivi, il lungo messaggio ai fan

Approfondimenti su Anna Tatangelo Tour

Anna Tatangelo ha recentemente dato il benvenuto alla sua seconda figlia, Beatrice, nata dall’amore con Giacomo Buttaroni.

Ultime notizie su Anna Tatangelo Tour

