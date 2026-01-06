Anna Tatangelo partorisce e il figlio maggiore Andrea le scrive un messaggio dolcissimo | le sue parole

Anna Tatangelo ha recentemente dato il benvenuto alla sua seconda figlia, Beatrice, nata dall’amore con Giacomo Buttaroni. Il suo figlio maggiore, Andrea, ha condiviso un messaggio affettuoso dedicato alla mamma, esprimendo tutta la sua gioia. Questa nascita rappresenta un momento importante per la famiglia, che ora si arricchisce di nuovi sorrisi e affetti.

La gioia è doppia in casa Tatangelo: Anna è diventata mamma per la seconda volta e ha accolto la piccola Beatrice, frutto del suo amore con Giacomo Buttaroni. La cantante 38enne ha condiviso la lieta notizia sui social con queste parole: « Le parole non bastano perché l'amore è troppo grande. Benvenuta tra noi, piccola Beatrice ». Tra le immagini pubblicate, spicca uno scatto che ritrae Andrea D'Alessio, il figlio quindicenne avuto con Gigi D'Alessio, mentre tiene con delicatezza la sorellina in braccio, avvolta in una copertina bianca, con un sorriso premuroso rivolto all'obiettivo.

