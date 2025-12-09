Elodie annuncia le date del tour 2027 sorprendendo i fan

Jumptheshark.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mondo della musica si sta preparando a un ritorno di grande impatto, grazie all’annuncio di nuove tappe da parte di una delle protagoniste più amate del panorama italiano. Dopo una fase di pausa, la cantante ha condiviso con il pubblico i dettagli delle sue prossime esibizioni programmate per il 2027, suscitando grande entusiasmo tra i fan. Questo articolo approfondisce le date, i dettagli e le aspettative legate a questo attesissimo ritorno live. elodie presenta il suo tour nel 2027: le prime date ufficiali. Concludendo con successo il suo ultimo tour nel dicembre scorso, Elodie aveva lasciato trapelare l’intenzione di prendersi un periodo di pausa, annunciando di voler tornare sulla scena nel 2027. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

elodie annuncia le date del tour 2027 sorprendendo i fan

© Jumptheshark.it - Elodie annuncia le date del tour 2027 sorprendendo i fan

Elodie annuncia un momento magico e indimenticabile

Elodie si commuove e annuncia lo stop ai concerti: “Mi fermo fino al 2027”

Elodie in lacrime annuncia: “Mi fermo. Ce l’ho messa tutta”

Elodie annuncia a sorpresa il nuovo tour nel 2027, tutte le date - La cantante durante il live aveva annunciato un periodo di pausa, rivelando che avrebbe fatto ritorno sulla scena nel 2027. Come scrive novella2000.it