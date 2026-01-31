Anguillara Sabazia il cagnolino del nipote abbandonato

Ad Anguillara Sabazia si vive un giorno teso, tra tensioni e divisioni. I funerali di Pasquale Carlomagno e Maria Messenio si sono svolti sotto gli occhi di molti, pochi sono riusciti a mantenere la calma. La comunità si divide tra chi li ricorda con affetto e chi invece condanna quanto accaduto, soprattutto in un momento così delicato. Nel frattempo, resta il cuore appesantito dalla tragedia che ha coinvolto anche il nipote, lasciato con il suo cagnolino abbandonato.

Tensioni e divisioni ad Anguillara Sabazia nel giorno dei funerali di Pasquale Carlomagno e Maria Messenio, i genitori di Carlo Carlomagno, suicidi una settimana dopo l'uccisione della nuora Federica Torzullo. Il clima in paese resta teso, segnato da polemiche e assenze significative, mentre emergono dettagli che continuano a pesare sul giudizio della comunità. Come riporta Il Messaggero, alle esequie celebrate nella chiesa Regina Pacis non erano presenti i genitori di Federica. I Torzullo hanno scelto di non partecipare, amareggiati dal comportamento dei consuoceri nei giorni successivi alla scomparsa della figlia.

